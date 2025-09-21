Polícia prende jovem de 25 anos por tráfico de drogas em Manaus

Notícias Policiais – Na noite deste sábado (20), policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) Motos prenderam em flagrante David Sousa dos Santos, de 25 anos, conhecido como “Malvadão”, durante uma ação no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. O jovem é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região.

Segundo informações repassadas pela polícia, a prisão ocorreu após uma denúncia anônima que apontava a comercialização de entorpecentes no Campo do Teixeirão. Ao chegarem ao local indicado, os agentes perceberam a presença de vários suspeitos, que tentaram fugir ao notar a aproximação da viatura. Alguns conseguiram escapar, mas David foi alcançado e detido pelos policiais.

Durante a abordagem, foram encontradas diversas porções de drogas em posse do suspeito. A quantidade exata do material apreendido não foi divulgada pela corporação. Todo o entorpecente e o preso foram levados para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi formalmente registrado.

A polícia segue realizando investigações com o objetivo de identificar os demais envolvidos que conseguiram fugir do local no momento da ação. A operação reforça o trabalho das equipes de patrulhamento ostensivo no combate ao tráfico de drogas em áreas críticas da capital amazonense.