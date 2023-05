Polícia prende jovem que tentou entrar no presídio com maconha, cocaína e LSD no ânus

Redação AM POST

Neste domingo, 14, um jovem de 18 anos, ainda não identificado, foi preso após tentar entrar com maconha, cocaína, comprimidos e micropontos de LSD no Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, no estado de Minas Gerais. Os entorpecentes estavam escondidos no ânus do homem.

Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sejusp), o suspeito estava indo visitar um detento, mas ao passar pelo escâner corporal, os agentes encontraram os entorpecentes e o jovem foi preso em flagrante.

Comissão Disciplinar do presídio irá ouvir o presidiário que receberia as drogas e ele poderá sofrer sanções administrativas.