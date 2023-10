Na manhã deste domingo (15), 51 pessoas foram presas na avenida Flamboyant, Distrito Industrial, zona leste de Manaus, por invasão de terra e crimes ambientais pelos policiais da 4ª, 9 e 30ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) do Batalhão Leste.

O comandante do Batalhão Leste, tenente-coronel Márcio Leite, informou que as equipes atuaram a partir de denúncias informando que um grupo de pessoas estaria invadindo uma propriedade particular para provocar incêndios criminosos.

“Os detidos estavam dentro do terreno desmatando, e já nos preparativos para colocar fogo na vegetação. Em uma ação rápida do Batalhão Leste, com o apoio do Batalhão de Trânsito, tivemos êxito na prisão desses infratores e na apreensão de diversos materiais utilizados para esse tipo de crime”, disse o tenente-coronel.

Durante a ocorrência, as equipes policiais se depararam com focos de incêndio na área verde, o que configurou o flagrante das ações criminosas ambientais. Com os detidos, foram apreendidos 10 terçados e um serrote, usados para o desmatamento ilegal.

Os suspeitos foram conduzidos para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e devem responder pelos crimes ambientais e de esbulho possessório.

Redação AM POST*