Polícia prende mais um integrante de organização criminosa que aplicava golpes praticados em máquinas de cartão em Manaus

Dando continuidade à Operação Fake Machine, policiais civis do 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriram, nesta quinta-feira (05/05), por volta das 11h, mandado de prisão temporária em nome de um homem, de 42 anos, envolvido na prática do crime de fraude utilizando a troca de máquinas de cartão. A prisão ocorreu na rua Marta Maria, conjunto Núcleo 13, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

Conforme o delegado Leonardo Marinho, titular do 25° DIP, o indivíduo pertencia ao mesmo grupo criminoso que outros quatro infratores, que foram presos em fases iniciais da operação deflagrada nos dias 18 de março e 29 de abril deste ano. Desde então o indivíduo estava foragido.

“Durante as investigações, constatamos que ocorreu a prática do crime em um posto de combustível da capital, onde foi efetuado um pagamento por meio do cartão de crédito no nome do infrator, utilizando sua senha pessoal. Posteriormente, houve a realização da troca da máquina do cartão do estabelecimento por uma máquina dos infratores”, explicou Marinho.

A autoridade policial informou, ainda, que a máquina de cartão do estabelecimento e o recibo de uma compra realizada no valor de R$ 1.919, foram encontrados com o indivíduo, no momento que efetuaram sua prisão no bairro Cidade Nova, zona norte.

O mandado de prisão foi expedido no dia 17 de março deste ano, pelo juiz Eliezer Fernandes Júnior, do Plantão Criminal.

O homem responderá por furto mediante fraude e será conduzido à audiência de custódia na Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.