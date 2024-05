Polícia prende mais um integrante de organização criminosa que aplicou golpes em professores em Manaus

Luan Maia Macedo, 28 anos, foi preso nessa sexta-feira (24/05), por ser integrante de uma organização criminosa responsável por aplicar golpes em professores da rede pública de ensino do estado.

Segundo o delegado Cícero Túlio, titular da do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a prisão é um desdobramento da Operação Embat, deflagrada no dia 17 de maio deste ano, que resultou na prisão de vários integrantes do mesmo grupo criminoso.

“O grupo atuava há pouco mais de um ano cometendo crimes contra os servidores. Ele se dividia em diversos núcleos operacionais, sendo um deles responsáveis pelos furtos das identidades deixadas em setores de achados e perdidos de instituições públicas e privadas, e em seguida falsificavam os documentos. Após isso, outros membros iam às agências bancárias para realizar os empréstimos”, disse Cícero Túlio.

De acordo com a autoridade policial, também existia um núcleo onde o grupo criminoso atuava junto a uma empresa de tecnologia em relação a dados de servidores públicos, a fim de coletar os dados pessoais deles, o que facilitava nas realizações dos empréstimos.

“A ação teve como intuito prender sete alvos o que resultou na prisão de seis indivíduos até o momento. Um dos alvos, considerado o líder do grupo, está foragido, trata-se de Rafael Bruno Lima de Souza, conhecido como ‘Rafa do PCC’, investigado também por realização de documentos vinculados ao tráfico de drogas, com a finalidade de traficantes saírem do Estado”, explicou.

Luan Maia Macedo foi encaminhado para audiência de custódia, onde ficou à disposição da Justiça.