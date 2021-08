Polícia prende mais um suspeito de envolvimento nos ataques do CV em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Messias de Oliveira Mangabeira, conhecido como “Lágrima”, de 18 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (17), no bairro Centro, em cumprimento a mandado de prisão preventiva, por suspeita de envolvimento nos ataques criminosos ocorridos em junho deste ano em Manaus, comandados pela facção Comando Vermelho.

De acordo com o delegado Marcelo Martins, titular do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a operação aconteceu em continuidade aos trabalhos já desempenhados pelas equipes, que apuravam um atentado com granadas, praticados contra o prédio da unidade policial, na madrugada do dia 6 de junho deste ano.

“Estávamos monitorando os alvos da operação para executarmos as prisões no momento mais favorável. Messias foi localizado na casa de Leandro Mikael Cruz da Silva, 29, que havia sido preso na segunda-feira (16/08), por policiais da 35ª DIP de Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus), também envolvido nos ataques e pelo roubo de duas lanchas”, contou o delegado.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos bairros Centro, Educandos e Santa Luzia, todos na zona sul de Manaus.

Primeira fase da operação

No dia 9 de junho de 2021, o Governo do Estado, por meio da operação “Fight Back”, coordenada pela PC-AM, realizou as prisões de três indivíduos envolvidos nos ataques criminosos à capital. Duas lanchas utilizadas no delito, além de entorpecentes, foram apreendidas durante a operação policial, que contou com o apoio do 3º DIP e da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Consumidor (Decon).

Os três homens foram identificados como João Vitor de Azevedo Melo, de 22 anos; Sidynei Matheus Santos Machado, 23, conhecido como “Maranhão”; e Roney Marinho Machado, 26.

Procedimentos

Messias irá responder pelos crimes de organização criminosa, dano qualificado e porte ilegal de explosivos e será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.