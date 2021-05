Polícia prende membros de organização criminosa que praticava furtos em veículos com ‘Chapolin’ em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Dois infratores membros de uma organização criminosa, que praticava furtos em veículos com o uso de um dispositivo conhecido como “Chapolin”, foram presos no final de semana, durante a operação “Chave Mestra”, realizada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e Polícia Civil. As prisões ocorreram no sábado (08/05) na rua Uirapuru, bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e dois de prisão, expedidos pela Justiça do Amazonas a partir de pedidos. Durante a ação, um simulacro de arma de fogo, placas de veículos e dispositivos utilizados no crime foram apreendidos na casa dos suspeitos, além de dois veículos. A avaliação é de que a quadrilha tenha causado prejuízos da ordem de R$ 80 mil às vítimas, com os crimes por meio do dispositivo “Chapolin”, que evita o bloqueio das portas dos veículos, permitindo o acesso dos criminosos sem acionamento do alarme.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, plantonista do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), tem sido comum a ação desses criminosos, principalmente em estacionamentos de cartórios e estabelecimentos comerciais, onde há grande circulação de pessoas e valores em dinheiro. Para a autoridade policial, existe um consórcio de criminosos que se distribuem pelas zonas da capital para furtar veículos e depois vender os produtos furtados.

Após identificarem alguns integrantes da quadrilha, foi solicitado mandado de prisão e busca e apreensão aos suspeitos, o que foi deferido pela Justiça. Os presos são Edson de Oliveira Gonçalves, de 43 anos, e Gabriel Bleno Celestino Terêncio, de 24 anos. Eles foram autuados por furto qualificado, associação criminosa, receptação e posse ilegal de munição.

A dupla foi conduzida ao 1º DIP, onde prestaram depoimento. Após os procedimentos, a dupla foi levada a uma unidade do sistema prisional.