Polícia prende mulher acusada de ajudar homem a sequestrar e estuprar menina de 12 anos

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (29/6), Gesiely de Sousa Vieira, 22, que está grávida de 6 meses, suspeita de ajudar Daniel Moraes Bittar, de 42 anos, a sequestrar e estuprar uma menina de 12 anos, no Distrito Federal. O homem foi preso ontem (28).

A mulher foi presa em casa, na Ocidental, pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) e levada para a 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), onde presta depoimento. Segundo a corporação goiana, Gesiely e Daniel se conheciam há 2 anos.

Gesiely de Sousa Vieira alegou à polícia que teria sido coagida por Daniel a participar do crime. No entanto, os investigadores desacreditam desta versão, uma vez que, após o sequestro, o homem teria deixado a comparsa na Cidade Ocidental, e ela não procurou a polícia para denunciar o caso.

Além disso, os investigadores encontraram diversos registros de pagamentos e repasses de dinheiro recorrentes de Daniel para Gesiely, o que levantou a suspeita de que ela seria garota de programa.

Detidos em flagrante, Gesiely e Daniel Bittar irão responder por estupro de vulnerável e cárcere privado.

O crime

De acordo com a Polícia Militar de Goiás (PMGO), Gesiely teria participado ativamente do sequestro da criança, no momento em que a vítima voltava da escola para casa, no Jardim Ingá em Goiás. Os dois raptaram a crianças por volta das 12h30. Segundo a vítima, a mulher usou clorofórmio para dopá-la. Apagada, a menina foi colocada dentro de uma mala e levada para o apartamento do criminoso.

MISERICÓRDIA #VozesProgressistas

O monstro Daniel Moraes Bittar carregando na mala menina de 12 anos q ele sequestrou em frente a escola no Jardim Ingá, levou pro apartamento, algemou, agrediu, estuprou e filmou td. pedófilo + namorada foram presos nesta quinta (29) no DF

A vítima é sobrinha de um policial militar de Goiás que acionou o Serviço de Inteligência da corporação e passou a refazer os caminhos da menina, desde que saiu da escola. Perto da casa da família, as equipes policiais encontraram câmeras de segurança que mostraram o veículo descrito por testemunhas como o usado por Daniel.

Policiais do 20º Batalhão da PMGO, em Valparaíso (GO), comunicaram o caso à PMDF, que ajudou a identificar o endereço dos criminosos, por meio da placa do veículo.

No local descoberto, os militares das duas unidades da Federação subiram ao apartamento do suspeito que atendeu à porta de cueca. Após ser questionado sobre o carro e de quem seria uma mochila encontrada no veículo dele, o suspeito confessou ter sequestrado a garota.