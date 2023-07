Polícia prende mulheres acusadas de guardarem armas e drogas para facção no interior do Amazonas

A Polícia prendeu, nessa terça-feira (25), duas mulheres, identificadas como Gabrielly Magalhães, de 22 anos, e Naiara Lima, de 29 anos, acusadas de guardarem armas e drogas para uma facção no ramal do Alto Rio, quilômetro 11, Zona Rural de Rio Preto da Eva, interior do Amazonas.

Segundo o delegado Henrique Brasil, as suspeitas foram detidas pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A prisão aconteceu durante uma operação com intuito de averiguar a presença de membros de um grupo criminoso na localidade. Ao chegarem, os policiais civis foram recebidos com disparos de arma de fogo, efetuados pelos infratores que estavam no local.

“Eles empreenderam fuga em direção a mata, e um deles deixou cair uma arma de fogo e munições. Por se tratar de uma vila de quitinetes, continuamos a averiguação na localidade. Em uma delas, se encontravam Gabrielly e Naiara, além de diversas porções de cocaína e maconha, R$ 710 em espécie, aparelhos celulares, três balanças de precisão e uma tornozeleira eletrônica”, disse o delegado.

Ao serem questionadas, as mulheres confirmaram a comercialização de drogas, mas atribuíram a autoria aos homens que fugiram. Elas afirmaram que a responsabilidade delas seria apenas esconder os entorpecentes e o dinheiro das vendas.

Gabrielly e Naiara responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico e ficarão à disposição da Justiça.

