Polícia prende neto suspeito de executar avô a pauladas e chutes no interior do Amazonas

A Polícia prendeu, nesta sexta-feira (11), um homem, identificado como John Emerson da Silva Oliveira, de 22 anos, suspeito de executar o próprio avô, Francisco Ferreira, de 78 anos, com pauladas e chutes no sítio da vítima, em Rio Preto da Eva, no interior do Amazonas. O crime ocorreu na noite de terça-feira (8).

De acordo com o delegado Henrique Brasil, o corpo da vítima foi localizado por familiares na quarta-feira (09). As diligências iniciaram com o intuito de identificar a autoria do crime.

“Durante as investigações, verificamos que o suspeito era integrante de uma organização criminosa, e levava outros indivíduos do grupo para o sítio do avô, motivo que passou a gerar conflitos e discussões frequentes entre eles”, relatou Henrique.

Em decorrência desses conflitos, John quis se vingar de Francisco e, na ocasião, entrou no quarto e o atingiu com diversas pauladas e chutes na região da cabeça. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

John Emerson responderá por homicídio. Ele passará por audiência de custódia, e ficará à disposição da Justiça.

