Polícia

Polícia prende nono envolvido no linchamento de homem que foi queimado vivo em Tonantins

Crime ocorreu em 2 de agosto deste ano.

Por Beatriz Silveira

17/09/2025 às 15:18 - Atualizado em 17/09/2025 às 15:58

Notícias Policiais – Foi preso na terça-feira, 16, mais um suspeito de participação no brutal linchamento de José Andrei de Matos Rodrigues, de 36 anos, ocorrido em Tonantins, município situado a 865 quilômetros de Manaus. Um homem de 18 anos foi capturado no bairro Nossa Senhora de Aparecida. Com a detenção, ele passa a ser o nono investigado preso pelo crime.

O homem alvo do linchamento estava preso após assassinar a companheira, Valdilene da Silva Prestes, de 44 anos, e esfaquear a filha dela, de 21. Ao ser levado para a delegacia, uma multidão foi à unidade policial e invadiu o local. José, então, foi agredido e queimado vivo pela população.

De acordo com o delegado Wellery Aleff, titular da 54ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o caso aconteceu em 2 de agosto deste ano. Na ocasião, a vítima, de 38 anos, foi retirada à força de uma cela dentro da própria delegacia e morta em via pública por uma multidão. A violência da ação e a dinâmica do crime foram registradas e integram o material analisado pela Polícia Civil.

O preso já tinha um mandado de prisão preventiva em aberto. Durante o interrogatório, ele confessou sua participação e, segundo o delegado, foi identificado nas imagens do linchamento, nas quais aparece praticando “atos de crueldade” contra a vítima. A captura ocorreu após diligências que buscaram localizar o investigado no bairro onde ele foi encontrado.

Conforme a PC-AM, o homem responderá por homicídio qualificado. Depois dos procedimentos policiais, ele será encaminhado à Justiça para as medidas cabíveis. As informações divulgadas até o momento reforçam a continuidade do trabalho para esclarecer as circunstâncias do crime e responsabilizar os envolvidos já identificados.

