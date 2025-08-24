A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia prende nove suspeitos ligados ao PCC em Coari

Operação policial desmantela ponto de apoio do PCC e prende nove em Coari.

Por Beatriz Silveira

24/08/2025 às 11:24

Notícias Policiais –  Uma operação da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) culminou na prisão de nove pessoas ligadas à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) em Coari, município localizado a 363 km de Manaus. A ação foi conduzida pelo 5º Batalhão da PM, com base em informações estratégicas de inteligência.

O grupo, formado por seis homens e três mulheres, foi detido em uma residência na Rua Crispiliano Sales, no bairro do Urucu, que servia como ponto de apoio para atividades ilícitas. Durante a abordagem, os policiais apreenderam 4,5 quilos de pasta-base de cocaína, uma pistola calibre 9 mm com 19 munições, dinheiro em espécie e oito celulares.

Entre os presos estão dois foragidos da Justiça: Evenilson de Oliveira Ferreira, de 24 anos, conhecido como “Mistério da Major Zeca”, apontado como conselheiro da facção em Coari; e Ryan Cabral de Souza, 21 anos, que atuava como pistoleiro do grupo. Ambos possuíam mandados de prisão em aberto desde julho deste ano.

Leia também: Vereador diz que cartel da gasolina fatura R$ 250 milhões por ano do bolso dos consumidores manauaras

De acordo com o tenente-coronel Pedro Moreira, comandante da PM no município, os dois homens eram considerados altamente perigosos e estavam sendo monitorados no âmbito da Operação Tentáculos, da Polícia Civil, que investiga líderes do tráfico envolvidos também em lavagem de dinheiro e comércio ilegal de armas.

“O resultado da ação removeu do convívio social indivíduos que representavam ameaça direta à população. A residência funcionava como centro de distribuição de drogas e planejamento criminoso”, afirmou o oficial.

O delegado José Barradas, responsável pela investigação, confirmou que as três mulheres presas têm participação direta nas atividades da facção. Todos os detidos foram encaminhados à Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari e devem responder por tráfico de drogas, associação criminosa e posse ilegal de arma de fogo. As investigações continuam para localizar outros integrantes do grupo.

