Polícia prende quadrilha suspeita de aplicar golpe de cartões em bloco de carnaval

Na tarde do último sábado (27), durante a “Operação Carnaval”, a Polícia Civil deteve uma gangue de falsos comerciantes ambulantes que praticavam golpes financeiros em blocos carnavalescos, na zona oeste de São Paulo.

O bando cometia fraudes ao manipular cartões usados pelas vítimas no momento do pagamento por mercadorias. Cinco indivíduos, com idades entre 25 e 28 anos, foram detidos em flagrante enquanto comercializavam bebidas em um bloco de carnaval que ocorria na Rua Lavradio, na região da Barra Funda.

Conforme informações da Polícia Civil, foram confiscados 146 cartões de débito e crédito, cinco dispositivos de pagamento, R$ 1.602 em dinheiro, oito telefones celulares e duas bolsas. Todos os itens foram encaminhados para análise pericial.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), o incidente foi oficialmente registrado como associação criminosa pela 1ª Deatur do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope).

Redação AM POST