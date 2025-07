Polícia prende quarteto com 1,5 tonelada de drogas avaliada em R$ 50 milhões no Amazonas

Notícias policiais – Quatro estrangeiros – um peruano e três colombianos – foram presos neste final de semana durante uma operação da Polícia Civil do Amazonas que resultou na apreensão de 1,5 tonelada de entorpecentes, avaliados em cerca de R$ 50 milhões. A ação ocorreu nas águas do rio Solimões, nas proximidades do município de Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus.

De acordo com o delegado Mário Paulo, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), o grupo atuava de maneira estruturada e utilizava estratégias para tentar burlar a fiscalização. A droga era transportada em um canoão do tipo rabetão, uma embarcação comum na região ribeirinha, mas adaptada para carregar grandes volumes sem chamar atenção.

PUBLICIDADE

Leia também: Operação Harpócrates interdita adegas irregulares por poluição sonora em Manaus

As investigações que levaram à prisão dos estrangeiros foram conduzidas ao longo das últimas semanas. A operação contou com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM) e da Delegacia Fluvial (Deflu). As equipes interceptaram a embarcação após monitoramento da movimentação no alto Solimões.

“No momento da abordagem, os suspeitos estavam calmos, não portavam armas e não ofereceram resistência à prisão”, explicou o delegado Mário Paulo. “A ação foi rápida e garantiu a integridade das equipes e dos envolvidos.”

PUBLICIDADE

Os quatro homens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, crimes previstos na legislação brasileira com penas que podem ultrapassar 15 anos de prisão. Eles foram conduzidos à sede do DRCO, em Manaus, onde prestaram depoimento, e agora aguardam audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

A Polícia Civil do Amazonas reforça que o combate ao tráfico internacional de drogas na região de fronteira é prioridade, especialmente na rota do Solimões, frequentemente utilizada por organizações criminosas para escoar drogas vindas de países produtores como Peru e Colômbia.