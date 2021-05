Polícia prende suposto serial killer que atraía gays por aplicativos de namoro LGBT

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

José Tiago Correia Soroka, de 32 anos, foi preso suspeito de cometer assassinatos em série de homossexuais no Paraná. De acordo com a Polícia Civil, dois crimes aconteceram em Curitiba e um em Aberlado Luz, em Santa Catarina.

O suposto serial killer, que se compara ao personagem Coringa, teria tentado matar outra vítima com o mesmo perfil no início do mês, em Curitiba. As informações são do UOL.

Em todos os casos, o suposto serial killer de gays escolhia os alvos em aplicativos de namoro LGBT, ganhava confiança após trocas de fotos e praticava o crime na casa das vítimas para roubá-las em seguida. Dois crimes aconteceram em Curitiba e outro em Abelardo Luz, em Santa Catarina.

De acordo com o delegado Thiago Nóbrega, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do Paraná, José Tiago é um indivíduo carismático, educado e gentil, porém se transformava em violento quando ingressava no apartamento das vítimas.

Ele ganhava a confiança através de troca de fotos e praticava o crime na casa das vítimas e depois as roubava. “Conversamos com alguns conhecidos, familiares, ex-companheiras deste procurado e a gente conseguiu, de modo superficial, achar que ele deve possuir um distúrbio psiquiátrico, ele se enquadra como um psicopata. Ele também pode ser classificado como um serial killer”, disse o delegado ao Uol.