Polícia prende suspeita de matar mulher com bombons envenenados

Uma mulher, identificada como Susane Martins da Silva, foi presa, na quarta-feira (24), suspeita de enviar bombons envenenados para Lindaci Viegas Batista Carvalho, de 54 anos. A vítima morreu após comer os bombons que recebeu no seu aniversário.

De acordo com a policia, a família de Lindaci encaminhou denúncias à polícia sobre o possível envolvimento da mulher no crime. Eles dizem que Lindaci já vinha sendo ameaçada pela suspeita, que encaminhava mensagens agressivas à mulher há dias. Susane é uma ex do namorado da vítima e premeditou o crime.

“Nós suspeitamos que a ex do atual namorado da minha irmã seja a principal suspeita. Temos provas dela fazendo as ameaças, foto dela segurando arma com mensagem ameaçadora para minha irmã. Fora as mensagens no celular do meu cunhado, dela dizendo que não iria sossegar enquanto Lindaci não estivesse morta. Ela recebia mensagens falando que queria a cabeça dela, que ela iria se engasgar com o próprio sangue. Foi tudo muito macabro, muito premeditado. Ela colocou o próprio filho para entregar o bombom ao motoboy, porque ela sabia que se desse qualquer problema, o garoto não seria preso porque é menor de 18 anos”, contou Lenice Batista, irmã da vítima.

Contra Susane Martins da Silva havia um mandado de prisão expedido pela Justiça pelo crime de homicídio duplamente qualificado, provocado por envenenamento, e motivo fútil.

