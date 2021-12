Polícia prende suspeito de assaltar ônibus com facão

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um homem, identificado como Fabrício de Oliveira Santos, foi preso suspeito de assaltar o ônibus da linha 002, na noite deste sábado (18), na Avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, o indivíduo estava armado com um facão e foi encontrado em uma área de mata, juntamente com os objetos roubados.

Com ele, uma mochila foi encontrada com várias facas, material usado para intimidar e render as vítimas no coletivo.

O infrator foi encaminhado para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.