Polícia prende suspeito de furtar perfumes e R$ 5 mil de comércio no Amazonas

A Polícia prendeu em flagrante, nessa quinta-feira (13), um homem, identificado como Jonilson da Silva Abreu, de 23 anos, por furto qualificado ocorrido em um estabelecimento comercial no centro de São Sebastião de Uatumã, no interior do Amazonas. O suspeito subtraiu cinco perfumes e R$ 5 mil em espécie durante a ação.

Segundo informações da Polícia, Jonilson fugiu em um táxi para o município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus) após o crime. A prisão aconteceu com o apoio da 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município e do 44ª DIP de São Sebastião de Uatumã.

“Após o delito, o indivíduo fugiu em um táxi em direção a Rio Preto da Eva. Em paralelo a isso, a equipe de investigação da 44ª DIP conseguiu identificar Jonilson como autor do furto e nos comunicaram, ocasião em que saímos em diligência e o localizamos no quilômetro 100, da Rodovia Estadual AM-010”, disse o delegado Henrique Brasil, titular da 36ª DIP.

Conforme o titular, durante a abordagem, os agentes recuperaram os perfumes e R$ 4.654 mil do dinheiro que havia sido furtado do estabelecimento comercial.

Jonilson responderá por furto qualificado, será encaminhado para audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

