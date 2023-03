Policia prende suspeito de marcar encontros para estuprar e roubar mulheres em Manaus

Redação AM POST

Um homem, identificado como Josemar Bezerra Pluma, de 36 anos, foi preso suspeito de roubar e tentar estuprar mulheres com quem marcava encontros pela internet. Ele já tinha mais de 30 boletins de ocorrência (B.O), e era procurado pelas Justiças do Amazonas e de São Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o delegado Cícero Túlio, as vítimas contaram na delegacia que conheceram o homem em sites de relacionamento e que ao marcarem encontros com ele, eram levadas para áreas de mata, onde ele as roubava e tentava estuprá-las.

“Ele usava as redes sociais para se aproximar delas, as convencia de que manteria um relacionamento amoroso com elas. Acabava marcando na frente do trabalho dessas vítimas e convencia elas a irem até sua residência. No percurso relatava que precisaria passar nas imediações do condomínio Alphaville, no Tarumã, para pegar um dinheiro que ele havia emprestado e ali acabava anunciando o assalto e tentava estuprar suas vítimas”, disse o delegado.

Após liberar as vitimas, ele passava a perseguir as mulheres nas redes sociais e as aterrorizava psicologicamente para que elas não o denunciasse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em relato, vítimas afirmaram que Josevaldo usava o nome falso de “Bruno Pluma” nas redes sociais e chegou a verdadeira identidade e localização dele.

Na delegacia, a polícia encontrou pelo menos 30 Boletins com acusações de estelionato, apropriação indébita e outros crimes patrimoniais. Josevaldo também tinha passagens por roubos cometidos em São Paulo e em Mogi das Cruzes.