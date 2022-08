Polícia prende suspeito de matar homem encontrado com sinais de esquartejamento que quase foi decapitado em Manaus

Redação AM POST

Bruno Ferreira Lima, 27 anos, foi preso nessa terça-feira (2), suspeito de participar do assassinado de um homem que foi encontrado morto com sinais de esquartejamento no último domingo (31), na rua Luiz Antony, no Centro. Ele foi flagrado na cena do crime junto com outros dois homens e decidiu se entregar com medo de ser morto.

De acordo com a polícia, o homem foi o responsável por levar o corpo ao local de “desova” em um carrinho de mão. A vítima teve um braço arrancado e os criminosos teriam desistido de decapita-la devido falta de tempo.

Bruno revelou em depoimento que foi pago por dois homens que pediram que ele levasse o corpo até o endereço mas que não sabia do que se tratava.