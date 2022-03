Polícia prende suspeito de matar mototaxista com tiro na cabeça em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Leandro da Silva Cordeiro, 30 anos, foi preso suspeito de matar o mototaxista Fabrício Rodrigues da Silva, que tinha 21 anos, com um tiro na cabeça no dia 18 de março de 2021, em frente a uma escola de samba no bairro São José Operário, zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, testemunhas informaram que existia uma rixa entre os dois e a dupla se estranhava toda vez que se encontrava. No dia do crime a vítima estava indo comprar um churrasquinho nas redondezas da escola de samba quando foi surpreendido com um tiro na cabeça. Fabrício chegou a ser socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, mas já estava sem vida.

Em depoimento, o suspeito negou ter matado o mototaxista e não deu detalhes da real motivação do crime. Conforme a polícia e se intitula apenas como ladrão.

Leandro da Silva Cordeiro responderá por homicídio e ficará à disposição do Poder Judiciário.