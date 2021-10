Polícia prende suspeito de matar pastor e enterrá-lo em vala no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Edson Silva dos Santos, de 22 anos, conhecido como “Índio”, foi preso na manhã desta quinta-feira (14/10). Ele estava sendo procurado pelo homicídio do pastor e líder comunitário Minegildo Gaspar Rodrigues, que tinha 63 anos. A prisão aconteceu em via pública, na avenida Amazonas, no município, situado a 27 quilômetros de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o delegado Raul Augusto, titular da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o crime ocorreu em junho deste ano, em uma chácara onde a vítima morava, na comunidade Nova Canaã, bairro Tarumã-Açu, zona oeste de Manaus. Edson já havia sido preso por força de mandado de prisão temporária, em agosto deste ano, pelas equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), mas foi solto após expirar o prazo determinado pela justiça.

Conforme o delegado, o crime foi motivado por constantes repreensões do líder comunitário a Edson, que praticava furtos naquela região. O infrator se sentia perseguido pela vítima, e a matou com um objeto cortante que provocou lesões na face, cabeça, perna e braço direito. O corpo do pastor foi jogado em uma vala com o rosto desfigurado, na comunidade Nova Canaã do Rio Cuieiras, no bairro Tarumã-Açú, na Zona Rural de Manaus.

“Além desse homicídio praticado em Manaus, o indivíduo responde na Justiça Criminal de Iranduba por diversos delitos como furto, roubo qualificado e roubo majorado”, explicou o delegado.

Continua depois da Publicidade

A autoridade policial relatou ainda que ele costuma entrar nos sítios e residências à noite, durante a ausência das vítimas, para praticar esses delitos. Ele também é suspeito de ter estuprado uma jovem com deficiência.

Procedimentos – Edson irá responder por homicídio. Após a prisão, ele foi entregue às equipes da DEHS, que estão à frente das investigações do caso. Ele será conduzido à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.