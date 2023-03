Polícia prende suspeito de ser mandate de chacina em campo de futebol em Manaus

Redação AM POST*

Luiz Carlos dos Santos Pacheco, conhecido como ‘Duno’, foi preso, nesta sexta-feira (17), suspeito de ser mandante de uma chacina no campo do ‘Teixeirão’, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus, que matou Felipe Kleiser Freitas da Costa, 30; Valternir de Oliveira da Silva, 27; e Odilon Vieira da Silva, 31.

O tiroteio ocorreu durante uma partida de futebol amador no Campo do Teixeirão, no dia 22 de janeiro de 2023. Seis homens realizaram o ataque, que foi em transmitido em tempo real por pessoas que faziam uma live do jogo. As imagens mostraram os jogadores sendo alvejados, assim como o desespero dos torcedores tentando se esconder dos tiros.

De acordo com a polícia, ele estaria se preparando para mais um ataque criminoso contra integrantes de facção rival. Duno foi preso na rua D, no bairro Santa Inês, na zona Leste de Manaus.

O homem foi levado para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde o caso foi registrado.