Polícia prende suspeito de tentar matar casal homoafetivo em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu, na segunda-feira (07/02), por volta das 15h, mandado de prisão preventiva em nome de um homem de 34 anos, pelo envolvimento na tentativa de homicídio qualificado praticado contra um casal homoafetivo.

Continua depois da Publicidade

O crime ocorreu no dia 11 de setembro de 2021, em uma praça localizada no conjunto Eldorado, bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul de Manaus.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, titular da unidade policial, no ocorrido, o infrator, acompanhado de outro indivíduo, preso pelas equipes do 1° DIP, no dia 4 de outubro de 2021, pelo mesmo crime, começaram a ofender as vítimas no momento em que elas estacionavam sua motocicleta no local.

“Após as ofensas, o casal se deslocou até a delegacia mais próxima para relatar a ocorrência. No entanto, foram seguidos pelos infratores, ocasião em que foram atingidos por disparos de arma de fogo. Um dos disparos atingiu o ombro de uma das vítimas, que conduzia a motocicleta, e outro disparo perfurou os pulmões do outro homem, que estava na garupa do veículo”, disse o delegado.

Continua depois da Publicidade

A autoridade policial explicou que a decisão judicial em nome do indivíduo foi cumprida em uma unidade prisional da capital, onde ele se encontrava custodiado pelo crime de tráfico de drogas.

“Tomamos conhecimento de que o infrator estava preso desde o dia 1º de fevereiro, pelo cometimento do delito, momento em que nos dirigimos até a localidade para cumprir o mandado”, explicou Arruda.

Continua depois da Publicidade

O mandado de prisão foi expedido no dia 2 de outubro de 2021, pela juíza Themis Catunda Souza Lourenço, da Central de Plantão Criminal.

O homem responderá pelo crime de homicídio e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Continua depois da Publicidade

*Com informações da Assessoria de Imprensa