Polícia prende suspeito matar psicólogo Manoel Brandão em Manaus

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso nesta segunda-feira (21/07) na avenida Lourenço Braga, Centro de Manaus, suspeito de envolvimento na morte do psicólogo Manoel Guedes Brandão, de 42 anos, que teve o corpo encontrada nesta manhã em uma área abandonada atrás da Cadeia Raimundo Vidal Pessoa, também na região central da capital amazonense.

A família de Manoel estava à sua procura desde o domingo (20/07), quando ele foi dado como desaparecido. Imagens de câmeras de segurança de uma lanchonete nas redondezas circularam nas redes sociais, mostrando o psicólogo caminhando aparentemente assustado, vestindo uma camisa polo azul clara e calça jeans. O vídeo levantou suspeitas de que ele estivesse tentando fugir de alguém.

A prisão do suspeito aconteceu em um local próximo ao da última aparição registrada de Manoel. Segundo informações preliminares da Polícia Civil, a principal linha de investigação é latrocínio — roubo seguido de morte. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) está à frente do caso e não descarta a possibilidade de outros envolvidos no crime.

Peritos que analisaram o corpo no local encontraram marcas de esganadura, possivelmente causadas por um golpe de mata-leão, mas apenas uma necropsia poderá confirmar a causa exata da morte e se houve violência sexual.

A identidade do preso ainda não foi divulgada oficialmente pelas autoridades. A polícia também busca entender se o crime teve motivação patrimonial, pessoal ou se há elementos ligados a outros delitos ocorridos recentemente na mesma área, conhecida por registrar altos índices de criminalidade e abandono urbano.