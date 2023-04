Polícia prende suspeito que matou mulher com pauladas no interior do Amazonas

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas prendeu nesta quinta-feira, 13, Fábio Júnior Soares da Silva, 22, suspeito de matar Glacioney Marques, que tinha 25 anos, com pauladas na cabeça e pescoço. O crime aconteceu no bairro São José, no município de Eirunepé, interior do Amazonas em outubro de 2021.

Segundo informações do investigador do caso, Gonzaga Rezende, o crime ocorreu nas proximidades de um clube noturno e na ocasião, o autor do assassinato desferiu várias pauladas na cabeça e pescoço da vítima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“No decorrer das investigações, foi constatado que o fato ocorreu em decorrência de uma rixa entre ambos. No momento do crime, Fábio esperou Glacioney sair de uma festa onde estava, e o agrediu violentamente o levando a óbito”, explicou Gonzaga.

Fábio irá responder por homicídio, e ficará à disposição da Justiça.