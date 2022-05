Polícia prende suspeitos de assassinarem jovem por passar informações para facção rival em Manaus

Redação AM POST

Na manhã da terça-feira (10/05), policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) efetuaram a prisão de Alexandre Bandeira Franco, 21, e a apreensão de um jovem de 18 anos, envolvidos no homicídio do jovem Eduardo Soares Pereira, que tinha 19 anos, quando foi assassinado no dia 2 de novembro de 2021, no bairro São Francisco, zona sul de Manaus.

Quando o delito ocorreu, o jovem tinha 17 anos, motivo pelo qual responderá por ato infracional análogo a homicídio, sendo encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Segundo a polícia, na ocasião do delito, a vítima estava sentada em frente a uma lanchonete onde trabalhava, no bairro São Francisco, momento em que a dupla chegou em uma motocicleta e efetuou vários disparos de arma de fogo contra ela, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

“Logo após a ação criminosa, iniciamos as investigações e conseguimos identificar Alexandre e o adolescente como autores do delito. Constatamos que a motivação do homicídio seria porque a vítima estaria possivelmente passando informações para uma organização criminosa que anteriormente atuava naquela área, e da qual ela fazia parte”, detalhou o delegado.

O titular da DEHS explicou que, com base nisso, foi solicitado à Justiça mandado de prisão e apreensão em nome dos indivíduos, e após as ordens judiciais serem decretadas, os policiais entraram em campo e conseguiram localizá-los no bairro Petrópolis, na mesma zona onde o crime ocorreu.

Alexandre irá responder por homicídio e corrupção de menores e será encaminhado à audiência de custódia, na Central de Recebimento e Triagem (CRT). O adolescente irá responder por ato infracional análogo a homicídio e ficará à disposição da Justiça.