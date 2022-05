Polícia prende suspeitos de tráfico de drogas e homicídios no interior do Amazonas

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itapiranga (a 227 quilômetros de Manaus), deflagrou, nesta sexta-feira (06/05), por volta das 6h, a segunda fase da Operação Itapiranga Segura. O objetivo principal da ação foi coibir e neutralizar as ocorrências de criminalidade naquele município. Os alvos da operação tinham envolvimentos com o tráfico de drogas, homicídios e furto qualificado.

Continua depois da Publicidade

A operação contou com o apoio do Departamento de Polícia do Interior (DPI), bem como de policiais civis das DIPs dos municípios de Silves, Urucará, São Sebastião do Uatumã e Urucurituba, bem como da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e da Guarda Civil Municipal (GCM).

Conforme o delegado Aldiney Nogueira, titular da 38ª DIP, durante as diligências foram cumpridos três mandados de prisão que estavam em aberto, oito mandados de busca e apreensão, e também houve dois indivíduos presos, em flagrante, sendo um por tráfico de drogas, e outro por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

No decorrer da ação, uma adolescente foi apreendida por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, e um homem foi detido por estar em posse de entorpecentes para uso pessoal.

Continua depois da Publicidade

“Em continuidade aos trabalhos, apreendemos uma motocicleta que estava adulterada, aparelhos celulares, três balanças de precisão, dois transmissores de áudio utilizado para comunicação interna, e dinheiro em espécie”, explicou o delegado.

A autoridade policial ressaltou que a operação foi realizada a fim de cumprir com o trabalho policial já desempenhado no município, visando combater o tráfico de trocas e evitar outras práticas criminosas que estariam ocorrendo naquela localidade.