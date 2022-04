Polícia prende terceiro suspeito de envolvimento em sequestro de irmãos durante entrega de sofá em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Emerson de Oliveira Soares, de idade não identificada, foi preso nesta quarta-feira (6), na na rua da Paz, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, pelos crimes de extorsão e associação criminosa.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a prisão é resultado da continuidade de um trabalho investigativo que visa o combate ao crime de extorsão.

“Essa prisão soma a outras três realizadas por nossas equipes. Emerson, na companhia de outros autores, mantiveram as vítimas em cárcere privado, com intuito de obrigá-las a realizar transferências bancárias”, explicou o delegado.

A autoridade policial disse, ainda, que outros suspeitos foram presos em março deste ano, por participação no crime.

“O fato ocorreu no dia 12 de janeiro deste ano, no bairro Nova Esperança, zona oeste, ocasião em que as vítimas foram fazer a entrega de um sofá, e, ao tentarem sair do local, foram abordadas de forma violenta pelo grupo criminoso, que os manteve em cárcere até que realizassem transferências bancárias”, falou Aldeney.

Emerson responderá por extorsão e associação criminosa e ficará à disposição da Justiça.

Segundo a polícia, as vítimas foram levadas para um cativeiro no bairro Tarumã, na zona Oeste de Manaus, onde foram amarradas e torturadas. Em seguida, os rapazes conseguiram fugir dos sequestradores por meio de uma área de mata no bairro, e acionaram policiais que fizeram um cerco no local.