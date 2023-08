Polícia prende trio que estava sendo investigado por furto em veículo oficial do Amazonas

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), em ação conjunta com o 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), prendeu em flagrante, ontem (08/08), Andriel Elissandro de Oliveira Souza, 22; Carlos Eduardo dos Santos Lira, 23; e Francisco Berlamino Soarez Junior, 25, apontados como autores de um furto em veículo oficial do Estado. As prisões ocorreram no bairro São José, zona leste.

De acordo com o delegado Cicero Tulio, titular da unidade policial, no dia 28 de julho deste ano, os homens quebraram o vidro do veículo e furtaram os objetos que estavam em seu interior. Além disso, eles são responsáveis por praticar, ao menos, cinco furtos em veículos nos bairros da zona sul.

Ainda segundo o delegado, as investigações contaram com apoio do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) para identificação do veículo que era utilizado pelos infratores.

“Durante a ação policial, eles tentaram fugir, mas os capturamos. Eles estavam com equipamentos utilizados para impedir o travamento de portas de veículos e quebrar os vidros, além de celulares roubados e uma porção de material entorpecente”, disse.

Procedimentos

Andriel, Francisco e Carlos responderão por receptação, associação criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico e ficarão à disposição da Justiça.

Redação AM POST