Polícia prende trio suspeito de matar diretor de escola dentro de quarto de motel em Manaus

Três homens foram presos suspeitos do assassinato de Mário Nunes de Moraes, de 40 anos, gestor de uma escola municipal da Zona Rural, que foi encontrado morto na manhã da última quinta-feira (21), dentro de um motel localizado na Avenida Beira Mar, bairro Coroado, zona Leste de Manaus.

De acordo com o delegado Ricardo cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) uma operação está em andamento para investigar o assassinato. “As investigações desse crime estão em andamento e logo nós traremos boas informações para a sociedade. Existe uma operação em andamento para investigar os envolvidos”, declarou.

Ontem (26), um dos suspeitos deixou a DEHS, na zona Leste, afirmando que era inocente e que estava sendo injustiçado. A polícia não detalhou qual o tipo de participação de cada um no crime.

De acordo com a polícia, a vítima entrou no local com dois homens que fugiram após o crime, pulando o muro do estabelecimento. Funcionários encontraram a vítima morta com ferimento na cabeça, sem roupa, de bruços e acionaram a polícia.

As câmeras do motel e de estabelecimentos próximos foram fundamentais para identificar e encontrar os acusados.