Polícia prende trio suspeito de matar homem para vingar morte de conhecido no interior do Amazonas

A Polícia prendeu, na manhã desta terça-feira (29), um trio suspeito de matar Marcelo Protásio Santiago, de 24 anos, para vingar a morte de um conhecido deles, identificado como Clebson Torres, no dia 20 de agosto, no município de Jutaí, interior do Amazonas. Os suspeitos foram identificados como Gean da Silva Gomes, 30; Marcus Winther Daniel, 28, e Natanael Rodrigues Daniel.

“Naquele mesmo dia, Marcelo teve uma desavença com Clebson por motivo banal, e esperou ele na saída de um clube, onde desferiu três facadas nele, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito”, explicou o investigador Daniel Barroncas, gestor da 56ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Ainda conforme a autoridade policial, a vítima foi encontrada em um sítio em uma área de mata de difícil acesso, onde foi espancado até a morte. A motivação do crime teria sido vingança, em decorrência do crime cometido por Marcelo na época dos fatos.

“Durante diligências, conseguimos localizar o corpo de Marcelo, no entanto, os autores fugiram do local. Posteriormente, eles foram identificados e representados a Justiça pelas prisões. As ordens judiciais foram decretadas no sábado (26), pela Vara da Comarca de Jutaí”, disse ele.

Gean, Marcus e Natanael responderão por homicídio qualificado, e serão encaminhados à audiência de custódia, onde ficarão à disposição do Poder Judiciário.

Redação AM POST