Polícia prende trio suspeito de matar mototaxista que não quis entregar celular durante assalto em Manaus

Nessa quinta-feira, 18, Fernando de Andrade Braga, de 19 anos, Helielton Matos Cuvina, de 18 anos e Igor de Paula Lima, de 23 anos, foram presos por serem suspeitos de envolvimento no assassinato de Josinaldo Alves Fernandes, que tinha 32 anos. O crime ocorreu no dia 29 de julho de 2022, no conjunto Manôa, bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital.

De acordo com o delegado Thomaz Vasconcelos, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), as investigações começaram após o registro do Boletim de Ocorrência (BO), onde foi informado que Josinaldo estava trabalhando como mototaxista quando foi abordado por três indivíduos durante um assalto.

“A vítima se recusou a entregar seu aparelho celular e a motocicleta e os infratores efetuaram dois disparos de arma de fogo contra ele, que atingiram sua cabeça. Ele ainda foi socorrido e levado a uma unidade hospitalar na zona leste da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito”, afirmou Vasconcelos.

Ainda conforme o titular da DERFD, no decorrer das investigações foi possível identificar Fernando, Helielton e Igor como envolvidos na ação criminosa. Após a confirmação das identidades, foi pedido a prisão deles e as ordens judiciais foram decretadas pelo Poder Judiciário.

“Verificamos que o trio já estava preso desde o ano passado quando foram autuados por tráfico de drogas e receptação de arma de fogo. As ordens judiciais em nome deles foram cumpridos dentro do presídio”, finalizou o delegado.

Redação AM POST