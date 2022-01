Polícia prende um dos envolvidos no ataque a viatura em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um dos envolvidos no ataque a viatura que transportava três presos para uma audiência no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na avenida Paraíba, no bairro São Francisco, zona sul, na tarde desta quinta-feira (6). A informação foi divulgada pela Polícia Civil durante coletiva de imprensa.

O homem detido, que não teve o nome revelado, foi interceptado pelas polícias Militar e Civil próximo à barreira, na rodovia AM-010. Outros dois suspeitos de envolvimento no caso seguem foragidos. Para o titular da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), general Carlos Alberto Mansur, a prisão mostra a resposta rápida do sistema de segurança pública à ocorrência.

As investigações sobre o ataque ocorrido hoje apontam para o envolvimento de facções criminosas em meio à disputa por território no interior do Amazonas. Polícia trabalha para identificar os outros suspeitos do ataque.

Um dos presos foi morto dentro da viatura e os outros dois estão gravemente feridos. Uma policial também ficou ferida.

Ainda segundo a polícia, o policiamento será reforçado em Manaus porque nesta noite estaria programado pelas facções criminosas um foguetório para comemorar a morte de um dos alvos.