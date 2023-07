Polícia prende vereador de Coari Nelson do Caminhão flagrado com drogas escondidas em sítio

O vereador de Coari, Nelson Adalberto da Silva, conhecido como Nelson do Caminhão (PL), de 42 anos, foi preso em flagrante nesta segunda-feira (10) cerca de 89 quilos de droga em um sítio dele, localizado na estrada Coari-Itapéua.

De acordo com o delegado José Ribeiro Barradas, desde o último sábado (8) iniciou-se uma investigação contra uma organização criminosa que atua no comércio de drogas na cidade e diversos roubos que acontecem nos rios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda segundo a autoridade policial, uma ordem de busca e apreensão foi cumprida hoje por policiais militares da Base Arpão e do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e o parlamentar foi encontrado no local

Segundo os investigadores, o material estava enterrado e foi encontrado com ajuda de um cão treinado para farejar drogas. Durante a ação ainda foram apreendidos um celular e um automóvel. O vereador estava sozinho no sítio.

Nelson do Caminhão preferiu ficar em silêncio durante o depoimento ao delegado da Base Arpão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O vereador está preso na delegacia do município, onde ficará a disposição da justiça.

A reportagem do AM POST não conseguiu contato com a defesa do vereador e nem com a assessoria dele.