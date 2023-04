Polícia procura acusados de roubar hotéis de selva no interior do AM

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das Delegacias Interativas de Polícia (DIPs) de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus) e Iranduba (a 27 quilômetros), divulga as imagens de Janderson Vieira de Souza, o “Mandioca”, e Wanderson Vieira de Souza, conhecido como “Manchinha”, que estão sendo procurados por envolvimento em roubos praticados em uma área de turismo de hotéis de selva na região do Lago do Acajatuba.

Durante a Operação Turismo Seguro, deflagrada nesta terça-feira (18/04), foram presos três indivíduos que também tinham envolvimento no crime, no entanto, Janderson e Wanderson conseguiram fugir. As diligências seguem em andamento para localizar e prender os dois infratores.

Denúncias

A PC-AM solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro deles, que entre em contato pelos números (92) 99517-0201, disque-denúncia da DIP de Manacapuru, e 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A identidade do informante será preservada.