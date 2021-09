Polícia procura casal suspeito de matar adolescente de 13 anos em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), solicita a colaboração da população na divulgação das imagens de Cleber Farias Calheiros e Luziete da Silva Palheta, que estão sendo procurados pelo homicídio de Lorhana Vicente da Silva, que tinha 13 anos. O crime ocorreu no dia 12 de agosto deste ano, por volta das 20h30, na avenida Alphaville, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus.

De acordo com o delegado Charles Araújo, titular da DEHS, a vítima foi assassinada com um tiro que atingiu a região da cabeça. Segundo Araújo, momentos antes do crime, a adolescente estava com Cleber, com quem tinha um relacionamento extraconjugal.

“Horas antes do fato, Cleber buscou a vítima na casa de uma amiga e, posteriormente, retornou ao local, informando que Lorhana havia sido vítima de assalto e também atingida com um tiro na nuca, após reagir a suposta ação criminosa”, detalhou o delegado.

Ainda conforme a autoridade policial, as investigações constataram que a adolescente era constantemente ameaçada por Luziete, que é esposa de Cleber. Desde a ação criminosa, a dupla nunca mais foi vista.

Disque-denúncia – O titular da DEHS solicita a quem tiver informações acerca da localização de Luziete e Cleber que entre em contato pelo (92) 98421-5336, o disque-denúncia da unidade especializada, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu Araújo.