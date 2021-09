Polícia procura por dono do supermercado Vitória e esposa que estão foragidos por envolvimento na morte de sargento em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O empresário Joabson Agostinho Gomes, dono da rede de supermercados Vitória, e a esposa dele, Jordana Azevedo Freire, estão foragidos e são procurados pela Polícia Civil do Amazonas que deflagrou na manhã desta terça-feira (21) operação que investiga o assassinato do empresário Lucas Ramon Silva Guimarães, 29, ocorrido no dia 1º de setembro deste ano.

Continua depois da Publicidade

Segundo a delegada Marna de Miranda, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime foi motivado por uma relação extraconjugal entre Lucas, que era genro do dono do Hospital Santa Julia, e Jordana.

Joabson teria mandado matar o militar ao descobrir que a mulher além de estar envolvida com o sargento teria desviado R$ 200 mil da empresa para dar ao amante, conforme informou a delegada.

Ainda segundo a polícia, a viúva do militar, Elza Gonçalves, contou em depoimento que viu Lucas com envelopes com a logo do supermercado em casa com grandes quantia em dinheiro.

Continua depois da Publicidade

A autoridade policial também afirma que há suspeita de que tenha vazado informações da operação policial pois os policiais foram recebidos por advogados na casa do casal que fugiu ontem a noite.