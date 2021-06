Polícia procura guarda civil apontado como colaborador de facção que ordenou ataques no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 34ª Delegacia Interativa de Polícia do Careiro Castanho (a 88 quilômetros da capital), solicita a colaboração da população na divulgação da imagem do guarda civil Rodrigo Ferreira Nogueira, 33, conhecido como ‘Fofão’, apontado como colaborador da facção criminosa que ordenou os ataques aos prédios municipais, naquela localidade.

De acordo com a delegada-geral Emília Ferraz, os crimes ocorreram entre os dias 5 a 7 de junho deste ano e, após as investigações acerca do caso, foi constatado que, nas horas vagas, o servidor público trabalhava como taxista, e a mando da facção criminosa, faz o exercício de transportar as drogas comercializadas por esta organização.

“O indivíduo foi visto pela última vez em um posto de gasolina, no Careiro Castanho, e possui um mandado de prisão preventiva aberto em nome dele, expedido no dia 11 de junho deste ano, pelo juiz Roberto Santos Taketoni, da Vara Única da Comarca do Careiro Castanho. Estamos trabalhando para localizá-lo, a fim de elucidar esse caso. Para isso contamos com a colaboração da população para divulgar a imagem dele”, reforçou o delegado-geral adjunto Tarson Yuri, lembrando que o homem é de alta periculosidade.

Quem tiver informações acerca da localização de Rodrigo Ferreira Nogueira, deve entrar em contato pelo número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu o delegado.