Polícia procura homem investigado pelo assassinato de estrangeiro em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), solicita a colaboração da população na divulgação da imagem de Lázaro Alexandre da Silva Pinheiro, investigado pelo homicídio do estrangeiro Faver Andrés Castano Gonzales, que tinha 30 anos. O crime aconteceu no dia 10 de julho deste ano, no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital.

De acordo com o delegado Charles Araújo, titular da DEHS, na ocasião do crime, a vítima foi alvejada por vários disparos de arma de fogo, em uma via pública daquele bairro, quando estava distraída mexendo em seu aparelho celular.

“A vítima estava de costas quando o suspeito chegou em um veículo da marca Chevrolet, modelo Celta. O autor desembarcou do carro e efetuou o disparo na cabeça de Faver Andréas, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito”, contou o delegado.

Disque-denúncia – O delegado solicita a quem tiver informações acerca da localização de Lázaro que entre contato pelo número (92) 98421-5336, o disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu Araújo.