A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Polícia procura homem suspeito de furtar motos no bairro Flores; veja

Crimes ocorreram em diferentes datas na zona centro-sul da capital.

Por Fernanda Pereira

23/08/2025 às 08:38

Ver resumo

Foto: Reprodução

Notícias policiais – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulgou, nesta sexta-feira (22), imagens de um homem suspeito de praticar diversos furtos de motocicletas no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus, e em áreas próximas. O caso está sendo investigado pelo 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

PUBLICIDADE

De acordo com o delegado Wenceslan de Queiroz, titular da unidade, o homem ainda não foi identificado, mas já é alvo de investigações por furtos cometidos em diferentes datas. Uma das ações foi registrada por câmeras de segurança, que captaram o momento em que o suspeito atua na subtração de um dos veículos.

A gravação está sendo utilizada como peça-chave na investigação, e a Polícia espera que a divulgação das imagens ajude na identificação do suspeito.

Leia mais: Vídeo mostra motociclista ser arremessado após colisão com carro parado em faixa de pedestres em Manaus

PUBLICIDADE

Denúncias

A PC-AM solicita o apoio da população para localizar o homem. Informações sobre o paradeiro dele podem ser repassadas de forma anônima pelos canais:

(92) 98513-3618 — Disque-denúncia do 12º DIP

181 — Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Manaus

Pedestre tem perna esmagada por ônibus no Terminal 1, no Centro de Manaus

Vítima foi levada para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

há 11 minutos

Amazonas

Wilson Lima visita obras da estrada Codajás–Anori e inaugura iluminação LED em Beruri e Anori

Obras devem contribuir para o desenvolvimento social e econômico das regiões do Baixo Solimões e do Purus.

há 53 minutos

Amazonas

Tarifa Social pode garantir energia gratuita a 260 mil famílias de baixa renda no Amazonas

Nova medida federal beneficia indígenas, quilombolas, idosos, pessoas com deficiência e moradores de sistemas isolados no estado.

há 2 horas

Amazonas

“Nossa região é esquecida”, dizem indígenas do Vale do Javari a ministros do STF e STJ

Indígenas se encontraram com os ministros Luiz Roberto Barroso e Herman Banjanmin

há 2 horas

Manaus

Vídeo mostra motociclista ser arremessado após colisão com carro parado em faixa de pedestres em Manaus

Câmeras de segurança registraram o acidente na avenida das Torres.

há 3 horas