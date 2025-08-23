Polícia procura homem suspeito de furtar motos no bairro Flores; veja

Notícias policiais – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulgou, nesta sexta-feira (22), imagens de um homem suspeito de praticar diversos furtos de motocicletas no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus, e em áreas próximas. O caso está sendo investigado pelo 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com o delegado Wenceslan de Queiroz, titular da unidade, o homem ainda não foi identificado, mas já é alvo de investigações por furtos cometidos em diferentes datas. Uma das ações foi registrada por câmeras de segurança, que captaram o momento em que o suspeito atua na subtração de um dos veículos.

A gravação está sendo utilizada como peça-chave na investigação, e a Polícia espera que a divulgação das imagens ajude na identificação do suspeito.

Denúncias

A PC-AM solicita o apoio da população para localizar o homem. Informações sobre o paradeiro dele podem ser repassadas de forma anônima pelos canais:

(92) 98513-3618 — Disque-denúncia do 12º DIP

181 — Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)