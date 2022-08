Polícia procura jovem envolvido em roubo a casa de condomínio de luxo no bairro Ponta Negra em Manaus

Redação AM POST

Equipes do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) estão em busca de informações sobre a localização de Wandercley da Cruz Vasconcelos, de 23 anos, procurado por envolvimento em roubo ocorrido em um condomínio de luxo situado no bairro Ponta Negra, zona oeste, no dia 4 de agosto deste ano.

O delegado Aldeney Goes, titular da unidade policial, relatou que o autor, juntamente com outros indivíduos, invadiu uma residência no local mencionado, ocasião em que subtraíram televisões, dinheiro, joias e objetos pessoais. As vítimas estimam que o prejuízo financeiro decorrente da ação criminosa esteja em torno de R$ 40 mil.

“Quem tiver conhecimento sobre o paradeiro do Wandercley pode entrar em contato com as equipes do 19º DIP, para que o infrator seja encontrado e preso”, afirmou.

Disque-denúncia

As denúncias podem ser feitas pelo número (92) 99361-6172, disque-denúncia do 19° DIP, ou pelo o 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, assegurou o delegado.