Polícia procura jovem suspeito de tentar matar desafeto por desentendimento sobre o tráfico de drogas em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) por meio do 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicita a colaboração da população na divulgação da imagem de Douglas Pereira Simpson, 18, pela tentativa de homicídio de um homem, de idade não revelada. O crime ocorreu no dia 27 de junho deste ano, na rua São Lucas, bairro Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular do 18° DIP, Douglas e mais um comparsa identificado como Yerlos Kenende Pinheiro da Costa, que já foi preso pelas equipes policiais, armaram uma emboscada para a vítima, no momento em que ela estava saindo de sua casa. O carro em que a vítima dirigia foi alvejado com quatro disparos de arma de fogo, mas a mesma conseguiu sobreviver aos ferimentos.

“O crime foi praticado devido a um desentendimento que os infratores tiveram com a vítima sobre o tráfico de drogas. Prendemos o comparsa dele e agora solicitamos a colaboração da população para localizá-lo. O mandado de prisão temporária em nome de Douglas foi expedido no dia 2 de julho deste ano, pelo Plantão Judiciário”, relatou Ricardo Cunha.

Quem tiver informações acerca da localização de Douglas pode entrar em contato pelo número (92) 99292-1015, o disque-denúncia do 18º DIP, e também pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu a autoridade policial.