Polícia procura por padrasto que estuprou menina de 8 anos no dia do aniversário dela em Manaus

Redação AM POST

A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Cristia Batalha Moreira, 27, que está sendo procurado por estupro de vulnerável, cometido contra sua enteada, uma menina de oito anos. O crime ocorreu no dia 1º de agosto deste ano, na casa da vítima, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, o fato ocorreu no dia do aniversário da criança, no momento em que a mãe saiu para comprar um bolo.

“Verificamos que o homem se aproveitou da ausência da mãe da menina para cometer o ato libidinoso. Porém, quando ela retornou, a criança relatou que estava sentindo dores nas partes íntimas, momento em que a mulher percebeu que a filha estava sagrando e a levou até uma unidade hospitalar, onde foi constatado o estupro”, detalhou a delegada.

Conforme a autoridade policial, com base nos fatos, os policiais iniciaram as investigações e constataram que Cristia era o autor do ato criminoso. Segundo Joyce Coelho, a criança precisou passar por procedimento cirúrgico devido à gravidade dos ferimentos.

Disque-denúncia – A delegada pede a quem tiver informações acerca da localização do infrator que entre em contato pelos números (92) 99115-1284 e 99486-4027, o disque-denúncia da Depca, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu a titular da Depca.

*Com informações da Assessoria de Imprensa