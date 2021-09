Polícia procura por suspeito de matar soldado do Exército em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS-Anexo), solicita a colaboração da população na divulgação da imagem de Jorge Erison Peixoto Silva, 42, conhecido como “Black”, pelo homicídio do soldado do Exército Brasileiro (EB), Querce Diones Santos Matias, que tinha 22 anos.

Continua depois da Publicidade

O crime aconteceu no dia 7 de dezembro de 2017, no bairro Distrito Industrial, zona leste da capital. De acordo com o delegado Luiz Humberto Monteiro, um outro indivíduo identificado como Marcos Lond Carneiro, o “Bob”, já foi preso anteriormente por envolvimento no crime. Segundo Monteiro, Marcos teria indicado Jorge para que ele negociasse a compra de um veículo com a vítima.

“Querce adiantou a quantia de R $ 3 mil para o infrator, para receber, posteriormente, o veículo que receberá reparos na oficina de Jorge. Durante esse período, houve uma fiscalização da Polícia Civil, e foi descoberto que o estabelecimento era um local de desmanche de veículos ”, contou o delegado.

Durante essa ação, algumas pessoas foram presas, mas Jorge conseguiu fugir e, desde então, não foi localizado. A vítima passou a cobrar o valor que havia repassado aos infratores, e eles o mataram.

Continua depois da Publicidade

O delegado solicita a quem tiver informações sobre a localização de Jorge que entre em contato pelo número (92) 98421-5336, o disque-denúncia da unidade especializada, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP -SOU). “A identidade do informante será preservada”, garantiu Luiz Humberto.