Polícia procura suspeito de encomendar morte do namorado da enteada em Manaus

Nesta quarta-feira, 28, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), procura Misael de Souza Pinheiro, de 21 anos, suspeito de encomendar a morte do namorado da enteada, identificado como Victor de Oliveira Silva, de 20 anos.

Segundo informações da PC-AM, a vítima foi executada a tiros no dia 11 de novembro de 2022, em uma quitinete localizada no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, as diligências apontaram que Misael foi o mandante do homicídio. Ele teria contratado Guilherme Vinicius Oliveira, já preso, por uma quantia de R$ 5 mil para executar Victor. A motivação do crime seria o fato dele não aceitar o relacionamento da vítima com sua enteada.

“Solicitamos a colaboração da população na divulgação dessas imagens, bem como caso saibam o paradeiro de Misael, para que assim ele seja localizado e preso pelo crime cometido”, disse Ricardo.

Quem tiver informações acerca da localização de Misael deve entrar em contato pelo número (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu a autoridade policial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST