Polícia procura suspeito de matar dono de marmoraria a tiros em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de um homem, ainda não identificado, envolvido no homicídio do comerciante Daniel Gomes Bezerra, que tinha 42 anos. O crime ocorreu no dia 16 de dezembro de 2020, em uma marmoraria, localizada na rua Quepós, bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus.

De acordo com a delegada Marília Campello, o delito ocorreu por volta das 17h, no momento em que Daniel estava trabalhando no local. A vítima foi atingida com vários disparos de arma de fogo e foi a óbito.

“Após tomarmos conhecimento do caso, iniciamos as investigações e por meio das câmeras de segurança das proximidades do estabelecimento, chegamos às imagens do autor do crime”, comentou a delegada.

Disque-denúncia – Quem tiver informações acerca da localização do indivíduo, pode entrar em contato pelo número (92) 98421-5336, o disque-denúncia da Especializada, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu a autoridade policial.