Polícia procura suspeito de realizar roubos a residências em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicita a colaboração da população na divulgação das imagens de um indivíduo, ainda não identificado, por roubo a uma residência. O crime ocorreu no dia 20 de janeiro deste ano, por volta das 4h, no bairro Compensa, zona oeste.

De acordo com o delegado titular da unidade policial, o infrator teria entrado na casa de uma mulher de 41 anos, situada na localidade acima mencionada, e teria subtraído um aparelho celular. Ao sair da residência, foi visto por moradores do local, que tentaram alertar sobre a situação, ocasião em que o indivíduo empreendeu fuga. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

“O autor é suspeito de realizar outros roubos em residências, nas proximidades do bairro Compensa e Santo Agostinho, ambos na zona oeste. As características do delito são semelhantes, como danos às fechaduras das portas e a proximidade dos acontecimentos”, disse o delegado.

Disque-denúncia – As pessoas que souberem do paradeiro desse indivíduo devem ligar para o 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em sigilo”, afirmou o delegado.