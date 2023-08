Polícia recaptura detento que rompeu tornozeleira eletrônica em Manaus

Alessandro Duarte de Albuquerque, de 26 anos, conhecido como “Sem Coração” e “Caveirinha”, foi preso nesta quinta-feira (17), após romper sua própria tornozeleira eletrônica no bairro Santa Etelvina, Zona Norte da capital.

Segundo o delegado Fabiano Rosas, titular do 9º DIP, as diligências iniciaram após recebimento de denúncias informando que Alessandro estaria fornecendo armas e drogas para organizações criminosas do bairro São José, na Zona Leste.

“Em oitiva, o autor nega as acusações sobre o fornecimento do material, entretanto, constatamos que ele estava a cumprir pena por roubo qualificado com o uso da tornozeleira eletrônica. O autor rompeu a tornozeleira e, por conta disso, foi decretado a sua regressão para o regime fechado”, informou.

O mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara de Execução da Comarca de Manaus para recaptura de Alessandro, que será encaminhado à audiência de custódia, ficando à disposição do Poder Judiciário.

Redação AM POST