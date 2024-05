Polícia recupera cerca de uma tonelada e meia de medicamentos e insumos hospitalares desviados por organização criminosa em Manaus

Uma operação integrada entre diversas agências policiais e de segurança no Amazonas conseguiu desarticular uma organização criminosa responsável pelo desvio de medicamentos e produtos hospitalares de unidades de saúde do estado. Durante a investigação, a polícia apreendeu cerca de uma tonelada e meia de medicamentos e insumos usados em hospitais da região.

Os produtos apreendidos foram devolvidos ao depósito da Secretaria de Saúde do Amazonas (SES-AM), porém, até o momento, não se sabe o total de medicamentos e insumos furtados pela organização criminosa.

A operação, denominada “Corsário”, foi deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), com apoio da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

No curso da operação, três suspeitos foram presos. O motorista João Luiz de Paula Monteiro, conhecido como “Jango”, de 51 anos, foi detido na terça-feira (30), sob suspeita de desviar medicamentos e produtos hospitalares do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, uma das maiores unidades de saúde da capital amazonense. De acordo com a Polícia Civil, Jango contava com a ajuda de empresários Antônio Lúcio Castro Cena, 54, e Cristiano Valente Maia, 47, que também foram presos durante a operação.

As investigações começaram há cerca de um mês e indicaram que Jango, aproveitando sua função como motorista em uma unidade hospitalar, desviava medicamentos e instrumentos médicos para revendê-los clandestinamente com o auxílio de outros envolvidos.

Impacto e Consequências

O desvio de medicamentos e produtos hospitalares é um crime que vai além do impacto financeiro, afetando diretamente a qualidade do atendimento prestado nas unidades de saúde e colocando em risco a vida de pacientes que dependem desses recursos para tratamento.

A Operação Corsário é um esforço importante para combater esse tipo de crime no Amazonas, mostrando a necessidade de uma cooperação entre órgãos de segurança, inteligência e saúde para garantir a proteção dos recursos públicos e a integridade do sistema de saúde.

A prisão dos suspeitos e a apreensão de uma grande quantidade de medicamentos representam um passo significativo na interrupção das atividades criminosas. No entanto, a polícia continua investigando para identificar outros envolvidos e dimensionar o alcance total do esquema.

Segundo a Polícia, a investigação ainda está em andamento e pode revelar outros envolvidos no esquema criminoso.

Os suspeitos responderão por organização criminosa, furto qualificado, peculato doloso e receptação qualificada.